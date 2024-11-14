Маскировочные сети для нужд СВО сплетут в санатории Лосино-Петровского

Активисты «Единой России» из Лосино-Петровского побывали в санатории имени Горького, где проходят реабилитацию пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они передали им материал для плетения маскировочных сетей.

Участие в поездке приняли муниципальный депутат Гузаль Данилова, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и волонтеры «Молодой Гвардии».

В начале года отделение партии открыло мастерскую по плетению маскировочных сетей. Здесь отдыхающие санатория также проходят психологическую разгрузку, а созданные вещи отправляют бойцам.

Гузаль Данилова передала пациентам санатория необходимые для работы материалы. Они также изготовят окопные свечи.

«Мы искренне рады, что отдыхающим санатория по душе это занятие. Оно не только способствует улучшению их самочувствия, но и позволяет им внести свой вклад в поддержку бойцов специальной военной операции, а также, дает возможность узнать что-то новое и интересное», — отметила Гузаль Данилова.

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