Машину для плетения маскировочных сетей модернизировали в Дубне

Ветераны Большой Волги в Дубне модернизировали машину для плетения маскировочных сетей в зону СВО. С начала года на ней изготовили 25 полотен площадью 18 квадратных метров.

Машину для плетения маскировочных сетей ветеранам подарили представители Союза женщин России. Пенсионеры сами решили внести изменения в конструкцию, чтобы облегчить процесс.

«Мы ее доработали, потому что изначальный вариант для нас был неприемлем: резать было тяжеловато. Сейчас мы поставили ограничители, чтобы ленты не съезжали, и зафиксировали ножи. Заниматься нарезкой могут не все: бобина с тканью для лент тяжелая, резать тоже непросто. Но мы привыкли, справляемся», — рассказала председатель Совета ветеранов Большой Волги Валентина Пискарева.

На лентах делают специальные надрезы, чтобы оставалась бахрома — этим тоже занимается отдельная бригада ветеранов.

С начала 2025 года активисты сплели 25 сетей площадью 18 квадратных метров. В среднем в месяц получаются три сети.