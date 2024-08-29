Машиностроительный завод в Щелкове увеличит мощности

Компания «СибЕвроВэн» расширит производство полуприцепов-рефрижераторов в Подмосковье. Еще один цех построят в Щелкове в течение двух лет. Там смогут получить работу около 200 человек.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, у компании есть производственная площадка в Щелкове площадью восемь тысяч квадратных метров. Там ежемесячно выпускают 100 единиц техники. Открытие нового цеха позволит увеличить мощность не менее чем в два раза.

«Общий объем инвестиций в реализацию данного проекта оценивается в 500 миллионов рублей. Приступить к строительству цеха площадью восемь тысяч квадратных метров компания рассчитывает во втором квартале 2025 года, а уже через год, во втором квартале 2026 года, запланирован ввод в эксплуатацию», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Компания входит в топ-3 ведущих производителей полуприцепов. Там выпускают фургоны для перевозки мороженого, бортовые платформы, рефрижераторы и многое другое. Основной объем продукции выпускают в Новосибирске. По словам генерального директора компании Евгений Кирика, полуприцепы «СибЕвроВэн» поставляют по всей России, а также в Казахстан и Белоруссию.

«Однако в первую очередь мы рассчитываем усилить позиции компании на внутреннем рынке, ориентируясь на удовлетворение спроса среди наших российских клиентов. Мы сотрудничаем практически со всеми производителями отечественного автопрома, в том числе с калининградской компанией „Грюнвальд“, которая также строит завод в Подмосковье», — отметил он.

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