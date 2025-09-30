Машиностроителей наградили к профессиональному празднику в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Праздничное мероприятие в честь Дня машиностроителя состоялись на Солнечногорском механическом заводе. Во время события были отмечены значимые достижения предприятия, а также наиболее выдающиеся специалисты.

От имени главы муниципалитета Константина Михалькова сотрудников завода поздравил его первый заместитель Кирилл Типографщик.

«Солнечногорский механический завод по праву считается одной из неотъемлемых цепочек в системе промышленности нашей страны. Желаю здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и успехов в вашем нелегком труде», — сказал Кирилл Типографщик.

Генеральный директор предприятия Александр Сурков выразил признательность своим сотрудникам за их усердие, особо подчеркнув успешное выполнение государственного заказа.

Около двух десятков наиболее отличившихся специалистов, демонстрировавших высокие производственные результаты и существенно способствовавших развитию предприятия, получили почетные грамоты и благодарственные письма. Эти награды были вручены от имени главы муниципалитета, совета депутатов, госкорпорации «Ростех» и промышленного холдинга «Технодинамика».

«Завод основан в 1869 году. Производство процветающее, предоставляем продукцию на российском рынке», — отметила председатель Общественной первичной профсоюзной организации АО «СМЗ» Анна Догонова.

На текущий момент численность персонала Солнечногорского механического завода достигает порядка 450 человек.