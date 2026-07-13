Машинисты МЖД провели 59 экстренных торможений с начала июня

С начала июня машинисты пригородных, скоростных, пассажирских и грузовых поездов на Московской железной дороге провели 59 экстренных торможений. Это позволило предотвратить ДТП на переездах, наезды на граждан и посторонние предметы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Среди экстренно затормозивших поездов было 21 пригородное сообщение, в том числе принадлежащее компании-перевозчику. Также зафиксировано 12 случаев экстренного торможения у скоростных поездов и 26 — у грузовых и пассажирских составов.

Для повышения безопасности на железной дороге с машинистами регулярно проводятся учебные занятия. На специальных тренажерах они отрабатывают навыки экстренного торможения. Кроме того, для локомотивных бригад каждые выходные действует режим повышенной бдительности в пути.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасного нахождения на объектах железнодорожного транспорта: переходить пути только в установленных местах и не выходить на инфраструктуру перед приближающимся поездом.