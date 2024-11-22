Машинист насосной станции в Чехове напомнила правила утилизации отходов
Марина Князева — единственная женщина в коллективе канализационно-насосной станции в селе Новый Быт. Она работает здесь больше 20 лет и планирует остаться на предприятии до пенсии. Марина напомнила жителям населенного пункта о том, что некоторые собственники используют канализацию не по назначению, из-за чего ей в одиночку приходится очищать систему.
Марина Князева работает машинистом станции почти 25 лет.
«Работы не было, а здесь оказалось свободное место. В августе 2000 года я сюда устроилась. Сначала ничего тут не было, кроме вот этого здания, а потом со временем появился вагончик, в котором мы находимся, и поставили забор вокруг», — поделилась машинист канализационно-насосной станции в селе Новый Быт Марина Князева.
Чтобы скрасить работу на насосной станции, Марина Князева разбила палисадник. Она также следит за местными питомцами.
Работа Марины Николаевны заключается в обслуживании насосов. Ей необходимо следить за резервуаром, вычищать его и утилизировать отходы на специальном участке.
«Я чищу колодец несколько раз в день. Бывают поменьше приходы во время дождя», — добавила Марина Князева.
Машинист напомнила жителям о правилах эксплуатации канализации. Любое нарушение может привести к серьезному засору. Из-за недобросовестных жильцов в этом случает пострадают соседи, пока специалисты будут чинить двигатель.
«У нас основная проблема — стало много салфеток влажных, памперсов и прокладок. Они все забивают. Ребята мучаются, чистят, сальник забивается. Двигатель перестает работать, потому что раньше то простынь придет, то еще что-нибудь, а сейчас это такая мелочь, которая забивает клапан насмерть», — уточнила Марина.
Марина Николаевна планирует доработать на станции до пенсии. Профессия нелегка, но она сумела найти плюсы. Ей также помогает надежный мужской коллектив
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