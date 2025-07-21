Машина для очистки канализационных колодцев пополнила парк техники в Зарайске

В службу благоустройства города Зарайска поступил современный илосос, который пополнил парк специализированной техники учреждения «Благоустройство, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство». Данная техника предназначена для механизированной очистки канализационных колодцев и вывоза жидких бытовых отходов.

В службе благоустройства отметили, что эксплуатация илососа начнётся после оформления всех необходимых документов и постановки машины на учет.

Это не единственное обновление автопарка: в ближайшее время ожидается поступление манипулятора и комбинированной дорожной машины. Сейчас в распоряжении учреждения находятся 62 единицы техники, из которых пять были приобретены в прошлом году благодаря губернаторской программе развития ЖКХ и софинансированию из местного бюджета.

Обновление парка техники позволит повысить эффективность работы службы благоустройства и улучшить качество услуг для жителей округа.