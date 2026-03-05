Мартовскую программу «Школы матерей» запустили в Одинцовском роддоме

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Будущих мам приглашают на серию образовательных встреч в рамках программы «Школа матерей». Лекции в родильном доме проведут акушеры-гинекологи и психолог.

Участницам расскажут о важных этапах беременности и родов — от правильного питания до методов психологической поддержки. Особое внимание специалисты уделят профилактике тревожности, физиологии родового процесса и практическим навыкам, которые помогут женщине чувствовать себя увереннее.

Лекция о предвестниках родов запланирована на 10 марта с 11:00 до 12:00, ее проведет психолог Наталья Болгарская.

Следующая встреча пройдет 12 марта с 16:00 до 17:00. Акушер-гинеколог Наталья Кулясова из Одинцовского родильного дома познакомит слушательниц с практикой партнерских родов.

Завершающее занятие состоится 13 марта с 11:00 до 13:00 — на нем поговорят о том, как страх и тревога могут влиять на родовой процесс.