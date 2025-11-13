Маршруты умных автомобилей для контроля за чистотой оптимизируют в Подмосковье

В Московской области продолжается работа мобильных комплексов, которые осуществляют контроль за состоянием дворов и общественных пространств. Автомобили Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона и действуют как высокотехнологичные инспекторы.

В Подмосковье сейчас работают шесть умных устройств.

«За день одна машина фиксирует нарушения на общую сумму порядка 50 тысяч рублей. Сейчас приняли решение актуализировать все маршруты движения. Проанализировали адреса, по которым поступает больше всего обращений от жителей», — пояснил исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

По его словам, в работе будут учтены приоритетные объекты, среди которых входные группы магазинов и подъездов с емкостями для мелкого мусора.

Работа мобильных комплексов выстроена по четкому алгоритму. Сначала они следуют по утвержденному маршруту и фиксируют любые нарушения. Сведения оперативно поступают через систему межведомственного электронного взаимодействия с ключевыми ведомствами, такими как МВД и Росреестр.

После этого в систему контроля направляют информационное письмо, задача которого — обеспечить устранение недочетов силами ответственных служб.

Если нарушение не исправлено, то ответственным лицам выписывают официальный штраф и направляют новое требование об устранении недочетов.