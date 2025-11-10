Маршруты общественного транспорта проверили в Солнечногорске

В течение двух часов, с 15:00 до 17:00, специалисты наблюдали за движением автобусов. Зафиксировано полное отсутствие отклонений от установленного графика. Для оперативного контроля также задействована региональная навигационно-информационная система, позволяющая отслеживать ситуацию в реальном времени.

«На сегодняшний день отмечу, что количество жалоб на сбой в расписании общественного транспорта сократилось. Мы стремимся обеспечить точное соблюдение расписания движения автобусов и оперативно реагировать на любые отклонения. Большинство зарегистрированных задержек вызвано внешними обстоятельствами, такими как дорожные пробки. Вместе с тем, компания „Мострансавто“ продолжает повышать качество предоставляемых услуг и в настоящий момент ведет активный набор водителей. Только накануне на должность водителя автобуса были приняты четверо новых сотрудников», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Жители муниципалитета могут сообщать о любых нарушениях в работе общественного транспорта, позвонив на Горячую линию главы округа по телефону 8(800) 201-67-47, или через портал «Добродел».