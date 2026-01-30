Маршруты общественного транспорта проверили в Солнечногорске
В городском округе Солнечногорск завершили проверку работы автобусов. Инспекторы выявили нарушения на нескольких маршрутах.
Специалисты администрации проверили маршруты № 2, 4 и 5. Они курсируют от автостанции до больничного комплекса. На остановке «Налоговая» интервал движения достигал 40 минут вместо положенного по графику.
Основной причиной сбоев стал затор на Ленинградском шоссе в районе СЭМЗ. Также на остановке не было актуального расписания, а в одном из автобусов не работало отопление.
«Из-за сильного снегопада ряд маршрутов работает по фактическому времени. Мы направили обращение перевозчику по всем выявленным проблемам», — пояснили в Министерстве транспорта Подмосковья.
О нарушениях в работе транспорта можно сообщить по телефону горячей линии или через портал «Добродел».