Маршруты общественного транспорта проверили в Солнечногорске

Специалисты администрации проверили маршруты № 2, 4 и 5. Они курсируют от автостанции до больничного комплекса. На остановке «Налоговая» интервал движения достигал 40 минут вместо положенного по графику.

Основной причиной сбоев стал затор на Ленинградском шоссе в районе СЭМЗ. Также на остановке не было актуального расписания, а в одном из автобусов не работало отопление.

«Из-за сильного снегопада ряд маршрутов работает по фактическому времени. Мы направили обращение перевозчику по всем выявленным проблемам», — пояснили в Министерстве транспорта Подмосковья.

О нарушениях в работе транспорта можно сообщить по телефону горячей линии или через портал «Добродел».