Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Маршруты коммунальной техники оптимизируют в Подмосковье. Новый механизм позволит специалистам лучше ориентироваться на местности и повысить эффективность уборки.

Коммунальные работники посетили семинар, где им представили новые алгоритмы работы. Они предназначены для снижения амортизации транспорта и пробегов.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, процесс механизированной уборки будут формировать кластерами. Задача — сделать маршруты едиными с дорожными службами.

«Закрепление территории за одним трактором позволит сократить пробег на 30%. Это работа должна быть завершена до 1 июня. Сейчас муниципалитеты заканчивают прорисовку траекторий движения для их дальнейшей интеграции в систему „Яндекс“», — сказал он.

Всего в Подмосковье более шести тысяч маршрутов коммунальной техники.