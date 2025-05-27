Маршруты коммунальной техники оптимизируют в Подмосковье
Маршруты коммунальной техники оптимизируют в Подмосковье. Новый механизм позволит специалистам лучше ориентироваться на местности и повысить эффективность уборки.
Коммунальные работники посетили семинар, где им представили новые алгоритмы работы. Они предназначены для снижения амортизации транспорта и пробегов.
Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов, процесс механизированной уборки будут формировать кластерами. Задача — сделать маршруты едиными с дорожными службами.
«Закрепление территории за одним трактором позволит сократить пробег на 30%. Это работа должна быть завершена до 1 июня. Сейчас муниципалитеты заканчивают прорисовку траекторий движения для их дальнейшей интеграции в систему „Яндекс“», — сказал он.
Всего в Подмосковье более шести тысяч маршрутов коммунальной техники.