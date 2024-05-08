Маршрут следования автобусов № 2 продлили в Домодедове | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 20:04 Маршрут следования автобусов № 2 продлили в Домодедове Freepik

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Все рейсы по маршруту № 2 «ул. Комсомольская — Поликлиника» в направлении Лунной улицы с 13 мая будут продлены до остановочного пункта «Лесопарк». Соответствующее решение было принято для повышения комфорта местных жителей.

Автобусы, курсирующие по маршруту сообщении «ст. Домодедово — Лесопарк», будут ежедневно выполнять по 44 рейса. Первый рейс от остановки «Лесопарк» будет отправляться 06:55, а последний от станции Домодедово — в 19.30.

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Кроме того, для удобства местных жителей Подмосковья на маршруте действуют льготы по социальным картам. При этом совершить оплату проезда можно с использованием карт «Тройка» и «Стрелка».

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