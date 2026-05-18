Маршрут по памятным местам для школьников прошел в Люберцах

Ученики школы № 26 городского округа Люберцы приняли участие в поездке на «Автобусе Победы». Маршрут был посвящен памятным местам и событиям Великой Отечественной войны и прошел по территории округа.

Экскурсионный автобус курсирует по городскому округу в рамках памятных программ, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Школьники познакомились с историей родного края и посетили места воинской памяти.

Во время поездки участникам рассказали о ключевых событиях войны и подвиге трех Иванов, летчиков 16-го истребительного авиаполка. Также школьники узнали о вкладе жителей Люберец в Победу и развитии оборонной промышленности в годы войны.

Ребята побывали у мемориалов «Вечный огонь» в Дзержинском и Люберцах и возложили цветы в память о погибших. В парке «Создателям ракетного щита России» они увидели образцы военной техники и узнали об их истории.

«Такие поездки помогают школьникам лучше понять историю своей страны и почувствовать связь с подвигом поколения победителей»,

— отметили организаторы экскурсионного маршрута.

Жителям округа также доступны последующие поездки на «Автобусе Победы». Запланированы маршруты «Малаховка — Красково» и «Люберцы — Дзержинский», которые пройдут в конце мая. Запись осуществляется по телефону и через мессенджер МАХ, количество мест ограничено.