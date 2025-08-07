Маршрут № 51 в Орехово-Зуеве стал самым популярным у дачников в 2025 году

В 2025 году самым популярным дачным автобусом в Подмосковье стал маршрут № 51 «Орехово-Зуево (Церковь) — Новый Снопок» — им уже воспользовались более 55 тысяч человек. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

На втором месте оказался маршрут № 10 «Автостанция — Юбилейное» с более чем 54 тысячами транзакциями, а третье место занял маршрут № 30 «Электрогорск — Алексеево», на котором совершили свыше 35 тысяч поездок.

С апреля, когда начали работать дачные маршруты, пассажиры «Мострансавто» совершили более 340 тысяч поездок к садовым участкам. Более 246 тысяч из них оплатили с помощью социальных карт, около 60 тысяч раз пользовались банковскими картами, и свыше 32 тысяч раз — транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Такие маршруты запускают каждый год, чтобы жителям Подмосковья и Москвы было удобно добираться до дач и садоводческих товариществ. В этом сезоне «Мострансавто» обслуживает более 30 дачных направлений. С актуальным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте Минтранса Подмосковья.