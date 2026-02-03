Маршрут Коломны признали лучшим инклюзивным паломническим туром России

По итогам Третьего форума паломнических служб России Коломенская епархия победила в двух номинациях конкурса «Звезда паломничества». Об этом стало известно 2 февраля.

Маршрут «Коломна. Святые и святыни» от паломнического центра Коломенской епархии стал лучшим в категории лучших инклюзивных туристических проектов, ориентированных на доступность путешествий для всех категорий верующих.

Вторую победу принесла паломническая служба имени Святителя Николая при Никитском женском монастыре Коломенской епархии, которая представила проект паломнического тура для семей и участников специальной военной операции «Кашира — Оптина пустынь — Коломна».

Оба маршрута получили высокую оценку жюри благодаря своему уникальному сочетанию духовной миссии и социальной направленности, отметили организаторы конкурса.