Маршрут автобуса № 533к восстановили по просьбе жителей в Реутове

Минтранс Подмосковья запустил укороченные рейсы в микрорайоны 6 и 6А муниципалитета. Схема движения пока работает в тестовом режиме.

Ранее в эти микрорайоны курсировал дублирующий маршрут 533к, который обслуживал перевозчик «Авто Кольцо». Однако договорные отношения с ним были прекращены из-за многочисленных нарушений, и на маршрут вышли автобусы «Мострансавто».

По многочисленным просьбам жителей Реутова маршрут № 533к, который обслуживает микрорайон 6А, был восстановлен. Пока на него вывели один автобус, он совершает рейсы в часы пик — с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. Общественный транспорт собирает пассажиров только из двух микрорайонов и отвозит их до станции метро Новогиреево и обратно.

В течение ближайших дней перевозчик должен оценить пассажиропоток и принять решение о выпуске на маршрут дополнительных машин, чтобы полностью удовлетворить потребность жителей Реутова.