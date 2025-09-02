Маршрут автобуса № 52 изменился в Раменском

Транспортная ситуация для жителей поселка при Гжельском кирпичном заводе в Раменском округе претерпела изменения, улучшив их мобильность. Популярный автобусный маршрут № 52, ранее курсировавший между станцией Раменское и Коняшино, теперь выполняет несколько рейсов в день с заездом в отдаленный населенный пункт.

Обновленное расписание движения автобусов маршрута № 52 было разработано с учетом потребностей пассажиров и адаптировано для различных дней недели. В будние дни предусмотрено пять рейсов, обслуживающих поселок при Гжельском кирпичном заводе. Три из них отправляются непосредственно из поселка. Автобусы отходят из поселка в 06:21, днем в 14:22 и вечером в 19:03.

В обратном направлении, от станции «Раменское» Московских центральных диаметров, автобусы отправляются в поселок в 13:30 и 18:12. В воскресенье из поселка транспорт отходит в 08:06, 14:22 и 19:03, а со станции МЦД — в 07:12, 13:30 и 18:12. При оплате проезда на автобусах маршрута № 52, следующих с заездом в поселок при Гжельском кирпичном заводе, можно использовать социальные карты жителя Московской области и столицы.