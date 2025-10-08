Маршрут автобуса № 21 временно изменили в Луховицах

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде, расположенном на 159 километре, в маршрут автобуса № 21 «Луховицы — Ганькино» внесены временные коррективы. Об этом официально сообщила компания «Мострансавто», осуществляющая пассажирские перевозки в регионе.

Для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ и в связи с невозможностью проезда автобуса через переезд, временно приостановлено обслуживание ряда остановочных пунктов, расположенных по маршруту следования автобуса № 21. В частности, автобусы данного направления в настоящее время не осуществляют посадку и высадку пассажиров на следующих остановках: «Алпатьево-1», «Алпатьево-2» и «Ганькино».

Представители компании-перевозчика обращаются к жителям и гостям Луховицкого округа с рекомендацией заранее планировать свои поездки, принимая во внимание введенные временные ограничения и изменения в маршруте автобуса.