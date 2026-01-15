Маршрут автобуса № 12 изменят в Дубне с 17 января

Изменения в движение общественного транспорта по маршруту № 12 внесли по просьбе жителей. Теперь автобусы будут ходить через новый остановочный пункт «Библиотека имени Блохинцева».

Крытый павильон на Ленинградской улице у дома № 5 установили в декабре прошлого года на предварительно заасфальтированной площадке. Ежедневно в этот микрорайон приезжают сотни людей со всего города. Рядом расположены библиотека, хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна», гимназия № 8 и медико-санитарная часть № 9.

«С января мы меняем движение маршрута № 12, чтобы жителям было удобнее добираться до больницы. Пока будем тестировать новый маршрут и расписание, следить за комментариями жителей. В случае необходимости готовы внести изменения», — отметил главы Дубны Максим Тихомиров.

Автобусы маршрута № 12 будут проходить остановку в обе стороны движения: «Библиотека — улица Ленинградская — ЗЖБИиДК» (время отправления в 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05 и 16:35) и обратно «Библиотека — проспект Боголюбова — Вокзал „Большая Волга“ — ТЦ „Маяк“ — Музыкальная школа — улица Березняка» (время отправления в 16:35, 17:05, 17:25, 17:55, 18:35, 19:05, 19:30, 19:50).