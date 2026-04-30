Марме Ниловой»: от дачного участка до премиального бренда

Бренд «Марме Ниловой» стал воплощением успеха малого предпринимательства в сфере гастрономии. Александра Нилова начала свой путь с переработки урожая с дачного участка, а теперь у проекта есть собственная производственная база.

Бизнес был зарегистрирован пять лет назад. Стартовые инвестиции в размере около 100 тысяч рублей были направлены на создание небольшой мастерской. Были закуплены индукционные плиты, варочные емкости, фильтры для воды, кухонное оборудование, мебель и принтер для печати этикеток.

Сегодня проект достиг операционной окупаемости и активно растет. Основу ассортимента составляют цитрусовые мармелады, фруктовые и ягодные желе, включая авторский продукт — желе из калины. Бренд также выпускает гастрономические позиции под заказ для ресторанов и развивает линейку приправ.

Продукция создается по классическим британским рецептам без использования загустителей. Такая технология увеличивает себестоимость и делает продукт менее массовым, но формирует премиальное позиционирование.

Спрос на продукцию бренда демонстрирует сезонность. Основной оборот формируют зимние праздники, корпоративные подарочные заказы и летний туристический поток. Самым успешным месяцем продаж предприниматель называет июнь.

Следующий этап развития — увеличение объемов производства, переход на новую налоговую модель и найм персонала. Это позволит бренду закрепиться в сегменте локальных гастрономических производителей.