Маркетолог Сбербанка провела мастер-класс для школьников в Балашихе

На встрече под названием «Что такое бренд-медиа и есть ли в них место журналисту?» старший редактор бренд-медиа СберБизнеса Live Анастасия Абрамова провела лекцию и интерактивное занятие для юных журналистов. В мероприятии приняли участие спортсмены Балашихинской школьной лиги.

На мероприятии Анастасия поделилась с участниками БШЛ-медиа ценными советами и примерами из своего профессионального опыта, помогая молодым талантам лучше понять, как работает современная медиаиндустрия.

В Балашихе развивается уникальный спортивный проект — Балашихинская школьная лига, инициированная министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым в ноябре 2023 года. Она охватывает четыре вида спорта: баскетбол 3×3, волейбол, мини-футбол и шахматы. Однако это не только спортивные соревнования, участники также могут проявить себя в творческих направлениях, таких как танцы, КВН, медиапроекты, а также в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» и математических боях.

Новый сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 31 октября 2024 года, и ученики из различных школ принимают активное участие в соревнованиях, демонстрируя свои навыки и знания в разных областях. Проект открывает перед молодыми людьми новые возможности для самореализации и развития, способствуя формированию активной и творческой молодежной среды.