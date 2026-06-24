Маркет «100% Подмосковье» представит продукцию на фестивале «РУСь_СВЕТ»

Международный телевизионный фестиваль современной этнической культуры и традиций «РУСь_СВЕТ» примет участие в маркете «100% Подмосковье. Креатив в деталях». Событие состоится 27 июня на Живописной набережной в Павшинской пойме Красногорска.

На площадке маркета свою продукцию представят подмосковные предприниматели, ремесленники, дизайнеры и производители, работающие в сфере креативных индустрий. Гости фестиваля смогут познакомиться с авторскими изделиями, предметами декора, сувенирами, одеждой и другими товарами, в которых сочетаются современные дизайнерские решения и традиционные культурные мотивы.

Концепция маркета построена вокруг идеи «креатива в деталях» и направлена на продвижение современных региональных брендов, отражающих культурную идентичность Подмосковья через авторский дизайн, ремесленные традиции и локальное производство.

Мероприятие «РУСь_СВЕТ» пройдет 27 июня с 10:00 до 22:00 на Живописной набережной в Павшинской пойме в Красногорске, Московская область. Фестиваль объединит представителей креативных индустрий, искусства, музыки и народной культуры из различных регионов России и зарубежных стран. Вход свободный, возрастных ограничений нет.