Марину Веремеенко выдвинули на должность председателя Совета депутатов Солнечногорска

Первое организационное заседание фракции «Единая Россия» при Совете депутатов состоялось в Солнечногорске. В ее работе принял участие депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский.

После сентябрьских выборов, представительство партии в Совете депутатов выросло на два человека и составило 20 народных избранников из 25. Во фракцию «Единой России» при Совете депутатов вошли 14 новых членов, и шесть членов были переизбраны.

«Фракция — это место принятия решений, где происходят обсуждения и высказываются все мнения. С консолидированным выработанным решением фракция выходит на заседание Совета депутатов», — рассказал депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский.

На должность руководителя фракции партии «Единая Россия» собравшиеся выбрали депутата Ольгу Гончар. Женщину также выдвинули в качестве кандидата на должность заместителя председателя Совета. Кандидатуру Марины Веремеенко единогласно выбрали на должность председателя Совета депутатов.

«Многочисленные обращения и наказы, собранные на встречах кандидатов от Единой России с избирателями, лягут в основу решений обновленной команды. Мы работаем в тесном взаимодействии с региональным и федеральным парламентом — это позволяет привлекать в Солнечногорск дополнительные ресурсы для развития», — отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Обновленный Совет депутатов приступает к работе 18 сентября.

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