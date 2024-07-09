Марина Чуракова воспитывает 11 детей. Она победила в областном конкурсе «Имя ее — мама».

Накануне заместитель Министра социального развития Московской области Вера Марченко и первый заместитель главы города Владимир Зиновьев пришли в гости к семье Чураковых. Родители воспитывают 11 детей. Маму — Марину Чуракову поздравили с победой в областном конкурсе «Имя ее — мама».

Депутаты городского совета Лобни также отправились в гости к многодетным семьям. Оксана Букина поздравила родителей, у которых семеро детей. Многодетная мама Юлия не только следит за хозяйством, но и принимает активное участие в жизни города.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова поздравила Лидию Дмитриевну и Адриана Николаевича Сулимовых с 68-летием семейной жизни. Годовщину пара отпраздновала в ноябре 2023 года. Лидия Дмитриевна в годы войны жила в блокадном Ленинграде.

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