Марина Чуракова из Лобни победила в областном конкурсе «Имя ее — мама»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Финал первого областного конкурса «Имя ее — мама» состоялся в Подмосковье. Победительницей стала Марина Чуракова из Лобни — мама одиннадцати детей и инициатор проекта «МногоМама».

В конкурсе приняли участие 25 семей из 14 городских округов Подмосковья. Он организован для многодетных матерей региона с целью выявить и поощрить невероятный подвиг материнства и силу духа этих женщин. За мастерство и творческие способности жюри удостоили Марину Чуракову звания «Супер-мама».

Отметим, что инициатором конкурса выступил благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».

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