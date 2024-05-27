Финал первого областного конкурса «Имя ее — мама» состоялся в Подмосковье. Победительницей стала Марина Чуракова из Лобни — мама одиннадцати детей и инициатор проекта «МногоМама».
В конкурсе приняли участие 25 семей из 14 городских округов Подмосковья. Он организован для многодетных матерей региона с целью выявить и поощрить невероятный подвиг материнства и силу духа этих женщин. За мастерство и творческие способности жюри удостоили Марину Чуракову звания «Супер-мама».
Отметим, что инициатором конкурса выступил благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток».