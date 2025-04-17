Марина Чирун из Дмитровского округа вышла в финал всероссийской премии

Руководитель творческих клубных формирований Дмитровского округа Марина Чирун станет участницей второго этапа всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Великое наследие — для будущих поколений». Она оказалась единственным представителем муниципалитета в финале конкурса.

Под руководством Марины Чирун в округе реализованы десятки проектов по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению народных традиций и развитию творческих коллективов. Среди них — фестивали народного творчества, краеведческие программы и межпоколенческие инициативы, объединяющие жителей округа.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин отметил, что выход специалиста в финал премии стал закономерным признанием ее многолетнего труда. «Марина Валентиновна — человек, который искренне предан своему делу. Благодаря ее усилиям культурное наследие Дмитровского края не просто сохраняется, а становится живой частью современности, — сказал руководитель муниципалитета.

Финал премии состоится в Москве. Экспертное жюри определит победителей среди лучших муниципальных практик страны.

Премия «Служение» учреждена по поручению президента России Владимира Путина и вручается муниципальным служащим, чья работа вносит значимый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни людей.