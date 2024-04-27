Мария Нагорная приняла участие в акции «Доброе дело» в Лыткарине | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 23:48 Мария Нагорная приняла участие в акции «Доброе дело» в Лыткарине Пресс-служба городского округа Лыткарино

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Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная вместе с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым посетили гимназию № 7. Учебное заведение является флагманом муниципалитета.

Сегодня, в рамках региональной акции, проведенной во всех образовательных учреждениях Лыткарино, школьники вместе с педагогами занимались посадкой деревьев и кустарников, уходом за клумбами, уборкой газонов, участвовали в мастер-классах, спортивных соревнованиях, исторических викторинах.

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Во время своего визита Нагорная приняла участие в тематических мероприятиях, встретилась с учащимися и родителями, выразила благодарность неравнодушным семьям за их добрые дела.

Акция «Доброе дело», которая стартовала два года назад по инициативе школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева, стала ежегодным событием. Ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО, пишут письма поддержки, организовывают благотворительные ярмарки. Эта акция стала символом добрых дел и единения школьников Московской области.

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