Мария Нагорная приняла участие в акции «Доброе дело» в Лыткарине | 360°

27 апреля 2024, 23:48
Мария Нагорная приняла участие в акции «Доброе дело» в Лыткарине
Вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная вместе с главой городского округа Лыткарино Константином Кравцовым посетили гимназию № 7. Учебное заведение является флагманом муниципалитета.
Сегодня, в рамках региональной акции, проведенной во всех образовательных учреждениях Лыткарино, школьники вместе с педагогами занимались посадкой деревьев и кустарников, уходом за клумбами, уборкой газонов, участвовали в мастер-классах, спортивных соревнованиях, исторических викторинах.
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Во время своего визита Нагорная приняла участие в тематических мероприятиях, встретилась с учащимися и родителями, выразила благодарность неравнодушным семьям за их добрые дела.
Акция «Доброе дело», которая стартовала два года назад по инициативе школьников и при поддержке губернатора Андрея Воробьева, стала ежегодным событием. Ребята собирают необходимые вещи для жителей новых регионов и участников СВО, пишут письма поддержки, организовывают благотворительные ярмарки. Эта акция стала символом добрых дел и единения школьников Московской области.
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Школьники
Лыткарино
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