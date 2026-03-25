Маралы в период обновления рогов

В национальном парке «Лосиный Остров» в городском округе Мытищи наступает время, когда самцы маралов сбрасывают свои старые рога. Это происходит весной, когда самки готовятся к рождению потомства, а турнирное оружие самцам уже не нужно.

С осени до конца зимы маралы носят большие ветвистые рога, которые служат им для привлечения внимания самок. Но весной они избавляются от этой тяжелой ноши, и на месте старых рогов появляются новые — «молодая розетка». Рост новых рогов может достигать 1 сантиметра в день, что является одним из самых быстрых процессов роста тканей у млекопитающих.

У самцов Лосиной биостанции график обновления рогов разный. Беляш, который помоложе, сбросил рога на две недели раньше, чем Вася. Теперь оба будут активно отращивать новую «корону».