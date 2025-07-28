Марафонцы из Богородского округа приняли участие во всероссийской гонке

Необычный масштабный забег на фоне колокольного звона и исторических декораций из таких известных фильмов, как «Женитьба Бальзаминова» и «Андрей Рублев» проходил с 25 по 27 июля в городе Суздаль. Там прошла 11-я, крупнейшая гонка по пересеченной местности в России Golden Ring Ultra Trail 100.

Более восьми тысяч бегунов со всей страны решили проверить свои силы на этих состязаниях. Среди спортсменов — и команда из Богородского округа.

Утренний забег на пять километров прошел в первый день. Участники получили памятные значки и прохладительные напитки.

Для совсем юных спортсменов предусмотрели дистанции на один и три километра. Также всех желающих ждал вечерний забег.

Помимо спортивной нагрузки организовали и культурно-развлекательную программу. Вечером участников и гостей мероприятия ждал концерт — выступили певица МакSим и группа TMNV.

Основные забеги прошли 27 июля с пяти часов утра.