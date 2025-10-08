Марафон зарядок ко дню рождения Владимира Путина прошел в Серпухове

Движение «Здоровое Отечество» решило поздравить президента России по-спортивному. Амбассадоры и активисты организации провели в Серпухове сразу несколько массовых зарядок под лозунгом «Будь спортивным, как президент!».

Ученики школы № 19 начали свой день со спорта и зарядились хорошим настроением под руководством чемпиона мира по боксу Марка Петровского.

На зарядку в спортивном комплексе «Олимп» вышло около 150 школьников, их родителей и педагогов. Все участники получил памятные браслеты «Здорового Отечества» и фирменный стикерпак «Будь спортивным, как президент».

Акцию поддержали и в Губернском колледже, где шесть групп студентов потренировались под руководством амбассадора движения, чемпиона мира по боксу Федора Чудинова.

Завершился марафон зарядок от «Здорового Отечества» акцией «Спортивный, как президент». Сразу в трех местах — в торговом центре «Плаза», на Площади Революции и железнодорожном вокзале — активисты раздавали жителям Серпухова наборы со стикерами спортивной тематики.

Марафон стал ярким и символичным подарком Владимиру Путину, который для россиян является примером здорового образа жизни. С 11 лет президент занимался самбо и дзюдо, позже освоил горные лыжи, а почти в 60 лет впервые встал на коньки.