Марафон скандинавской ходьбы прошел в в Чехове

28 ноября в городском парке культуры и отдыха прошел марафон скандинавской ходьбы. Мероприятие организовали для участников программы «Активное долголетие».

Марафон начался с разминки под руководством Михаила Авдаляна, мастера спорта России по спортивной борьбе и представителя регионального отделения Общероссийского движения «Здоровое Отечество». Затем участники «Активного долголетия» преодолели установленную дистанцию. В конце мероприятия пенсионерам вручили памятные медали и пригласили на совместное чаепитие на свежем воздухе.