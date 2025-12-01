Марафон скандинавской ходьбы прошел в в Чехове
28 ноября в городском парке культуры и отдыха прошел марафон скандинавской ходьбы. Мероприятие организовали для участников программы «Активное долголетие».
Марафон начался с разминки под руководством Михаила Авдаляна, мастера спорта России по спортивной борьбе и представителя регионального отделения Общероссийского движения «Здоровое Отечество». Затем участники «Активного долголетия» преодолели установленную дистанцию. В конце мероприятия пенсионерам вручили памятные медали и пригласили на совместное чаепитие на свежем воздухе.
Скандинавская ходьба признана эффективным способом укрепления здоровья, а также способствует активному времяпрепровождению на свежем воздухе. Поэтому марафон стал значимым спортивным мероприятием, которое направленно на поддержку и продвижение здорового образа жизни среди старшего поколения муниципального округа Чехов.