Марафон скандинавской ходьбы прошел в Химках

Марафон скандинавской ходьбы для участников клуба «Активное долголетие» прошел в Химках. Его приурочили к Всероссийскому дню скандинавской ходьбы.

Жители округа преодолели несколько километров дистанции. Путь пролегал через парк: участники марафона не только провели полезную разминку на свежем воздухе, но и насладились красотами.

Кроме марафона, для долголетов подготовили спортивные задания и концертную программу.

«Спортивная ходьба — очень полезная вещь, главное правильно подобрать инвентарь, а в технике все просто», — поделился участник клуба «Активное долголетие» Сергей Наумов.

Клуб «Активное долголетие» в Химках регулярно проводит подобного рода активности для пенсионеров. Спорт не только помогает им поддерживать физическую форму, но и укрепляет здоровье и тренирует выносливость. Особенно полезны занятия на свежем воздухе.