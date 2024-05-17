Марафон скандинавской ходьбы пройдет в Химках 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 16:49 Марафон скандинавской ходьбы пройдет в Химках 18 мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Марафон скандинавской ходьбы пройдет в парке имени Льва Толстого в Химках для участников клуба «Активное долголетие» 18 мая. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в два километра.

Сбор и регистрация гостей начнутся на танцевальной площадке слева от колеса обозрения 18 мая в 11:00. Марафон стартует в 12:00. Зарегистрироваться можно в день проведения или заранее по телефону: 8 (495) 572-25-33. При себе необходимо иметь социальную карту.

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Участникам необходимо также взять с собой палки для скандинавской ходьбы. При их отсутствии организаторы выдадут инвентарь на месте на временное пользование.

«Такие мероприятия очень благотворно влияют на физическое и моральное состояние наших химчан пожилого возраста. Спорт на свежем воздухе не только поднимает настроение, но и укрепляет здоровье», — рассказал муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

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