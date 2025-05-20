Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Подмосковье

Для участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в Подмосковье прошел марафон по скандинавской ходьбе. Фестиваль охватил все округа. К мероприятию присоединились более четырех тысяч жителей региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития МО.

«Проект „Активное долголетие“ продолжает набирать популярность у наших жителей — сегодня он насчитывает почти 450 тысяч участников. С каждым годом в проекте появляется все больше новых вариантов досуга, но скандинавская ходьба, по-прежнему, лидирует среди всех активностей проекта», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Марафон начался с разминки. Перед стартом участникам дали советы по технике ходьбы.

Было предложено две дистанции: два и три километра. На протяжении пути долгожителей поддерживали волонтеры и организаторы. В некоторых округах организовали концерты, мастер-классы, чаепития и даже диагностику показателей здоровья.

Самым старшим участником события стал 94-летний житель Истры Владимир Кислицин. Активности проекта Владимир посещает уже три года.

В Минсоцразвития МО напомнили, что стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет с постоянной регистрацией в Подмосковье.