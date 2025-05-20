Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Чехове

Соревнования в парке культуры и отдыха собрали участников клуба «Активное долголетие». В марафоне приняло участие около ста человек.
Руководитель клуба «Активное долголетие» в Чехове Елена Хвостова рассказал, что на приглашение откликнулись все участники клуба, которые занимаются физкультурой. «Присутствовали также и те, кто занимается йогой и дыхательной гимнастикой — равнодушных не было», — сказала она.
Мероприятие уже стало традиционным. Многие из участников проходят марафон не в первый раз. Самая старшая спортсменка клуба Галина Бизянихина рассказала, что несмотря на солидный возраст, принимает участие в этом соревновании уже в четвертый раз. «После таких мероприятий чувствуешь себя моложе, набираешься позитива и хорошего настроения», — поделилась Галина Бизянихина.
Художественный руководитель дирекции парка культуры и отдыха Майя Полякова отметила пользу занятий физической культурой на свежем воздухе.
Марафон по традиции завершился памятным фото и награждением участников.
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