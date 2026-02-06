Марафон по скандинавской ходьбе и забег пройдут в Химках

В ближайшие выходные в парке Толстого состоятся два спортивных события. Химчан приглашают на марафон по скандинавской ходьбе и на зимний забег.

Марафон «Экотропа» начнется 7 февраля в 11:00. У главной сцены парка соберутся участники клуба «Активное долголетие» и другие жители. Регистрацию откроют в день старта. Участникам нужно иметь социальную карту. Палки для ходьбы можно принести свои или взять на месте. Скандинавская ходьба дает мягкую нагрузку, полезную для суставов и сердца.

«Мы видим, что на такие активности приходят химчане всех возрастов. Спорт объединяет поколения!» — сказал депутат, заслуженный работник физической культуры Валентин Герасимов.

Беличий забег «Пять верст» начнется в тот же день в 9:00. Сбор у фонтана в 8:45. Участникам предстоит пробежать пять километров по заснеженному парку и покормить белок. Забег подходит только здоровым людям. Организаторы советуют надеть многослойную одежду.