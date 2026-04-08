Марафон «Орлята России» прошел в Дмитрове

4 апреля в Инженерной школе Дмитрова состоялся марафон «Орлята России», организованный командой «Навигаторы детства» при поддержке педагогов и активистов «Гимназии им. В. И. Танеева». Участниками стали школьники, наставники и учителя из одиннадцати образовательных учреждений округа.

Для учителей провели практикум по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Ключевая идея, которую донесли организаторы: работать умнее, а не больше. Юные наставники, задействованные в программе «Орлята России», прошли тренинги на командообразование — ребята не только познакомились друг с другом, но и сформировали крепкую команду единомышленников, готовых поддерживать младших школьников.

Главными героями дня стали учащиеся третьих классов — участники программы социальной активности «Орлята России». Для них организовали увлекательное путешествие по основным трекам программы. Помощниками и проводниками выступили советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«Проект „Орлята России“ воспитывает в детях самое важное — умение дружить, работать в команде и стремиться к развитию. А когда к этому процессу подключаются педагоги, осваивающие современные технологии, и старшеклассники-наставники, получается настоящая образовательная экосистема. Рад, что Дмитровский округ становится площадкой для таких полезных и масштабных событий», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Марафон проводится в рамках одноименной программы социальной активности младших школьников, реализуемой при поддержке Министерства просвещения РФ и Российского движения детей и молодежи. Дмитровский округ активно участвует в программе, объединяя школы, педагогов и наставников для воспитания гармонично развитой личности.