Марафон «Наследники Победы» объединит более 100 тысяч участников в Подмосковье
В Московской области проходит масштабный марафон «Наследники Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Более 100 тысяч обучающихся, педагогов и родителей принимают участие в акциях, направленных на сохранение исторической памяти.
Среди ключевых акций марафона:
- «Портреты Победы»: в школах оформляются «Стены памяти», где размещаются фотографии и истории участников Великой Отечественной войны.
- «Я помню»: участники акции приводят в порядок территории у обелисков и мемориалов, ухаживают за воинскими захоронениями.
- «Герои нашей школы»: обучающиеся изучают и рассказывают истории героев, чьи судьбы были связаны с их образовательной организацией.
- «Окна Победы»: школьные пространства украшаются праздничными композициями, отражающими дух Победы.
В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что участие молодежи в патриотических акциях воспитывает гордость за страну, уважение к истории и готовность служить Родине.