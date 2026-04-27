Марафон «Наследники Победы» начался в школах Лобни

На линейках присутствовали первый заместитель главы округа Владимир Зиновьев, заместители главы Елена Лапшинова и Мария Хортова, а также советник главы Александр Коробкин. В рамках марафона для школьников проведут тематические уроки, выставки и творческие конкурсы, посвященные подвигу участников Великой Отечественной войны.

Организаторы подчеркнули, что «Наследники Победы» — это не просто дань памяти героям, но и возможность для каждого ребенка почувствовать себя частью великой истории, осознать ценность мира и единства. Мероприятия марафона приурочены к 81-й годовщине Победы и направлены на сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения.