Марафон «Лыжня в Лавру» пройдет в Пушкино 22 февраля. Ожидается, что на старт выйдут более тысячи человек, рассказали в региональном Минспорте.

Дистанции марафона пройдут по одному из главных паломнических маршрутов страны в Троице-Сергиеву Лавру. На пути можно будет увидеть село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

«Марафон проходит на лыжной трассе в Пушкинском городском округе, созданной еще в 1980 году. Стартово-финишный городок марафона разместится на территории деревни Нововоронино. Начало гонки будет дано при помощи настоящего церковного колокола, который установят на старте», — рассказали в министерстве.

Принять участие в гонке могут как взрослые, так и дети от шести лет. Для них подготовят дистанции от одного до 50 километров. Каждый спортсмен, дошедший до финиша, получит памятную медаль.

Регистрация на марафон уже открылась. Она доступна по ссылке.