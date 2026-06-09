Марафон «Лето с книгой» начался в Подмосковье

В Подмосковье завершилась серия мероприятий, посвященных Пушкинскому дню России. Они прошли с 1 по 8 июня и одновременно дали старт традиционному литературному марафону «Лето с книгой».

В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что за неделю в библиотеках Подмосковья состоялось более 500 событий, собравших свыше 13 тысяч посетителей.

Для жителей организовали открытые чтения, литературные квесты, викторины, игровые и интерактивные программы по произведениям Александра Пушкина.

Так, в Подольске прошел городской праздник поэзии с чтением стихов и массовым исполнением фрагментов поэмы «Руслан и Людмила», в Чехове дети знакомились со сказками поэта вместе с героями его произведений, а в Пушкинском округе школьники участвовали в тематическом квесте по мотивам «Лукоморья». Литературные программы также подготовили библиотеки Шатуры и Дубны.

Марафон «Лето с книгой» реализуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье», он направлен на популяризацию чтения среди детей, молодежи и взрослых. В этом году к программе присоединились 56 муниципалитетов региона, где открыли 79 летних читальных залов. Ожидается, что за летний сезон их посетят более 91 тысячи человек.

На площадках в парках, скверах, набережных и открытых верандах библиотек для гостей будут доступны книжные полки под открытым небом, зоны буккроссинга, литературные пикники, творческие мастерские и программы для самых маленьких читателей.

Отдельное внимание уделили доступности мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья — для них подготовили книги со шрифтом Брайля и специальные тактильные издания.

Больше информации о мероприятиях доступно на сайте «МОе Подмосковье. Библиотеки».