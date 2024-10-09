Марафон добрых дел стартовал в Балашихе в честь дня рождения Путина

В Балашихе стартовал марафон «Добрые дела — лучший подарок президенту», организованный при поддержке депутата Мособлдумы Тараса Ефимова и местных властей. В рамках мероприятия была отправлена гуманитарная помощь в Донбасс, в том числе окопные свечи и книги для местной библиотеки.

Марафон проходит в день рождения Владимира Путина и призван поддержать участников специальной военной операции. В акции принимают участие депутаты, активисты и местные бизнесмены, которые собирают и отправляют грузы гуманитарной помощи в военные госпитали и к жителям новых регионов.

Среди переданных гуманитарных грузов — 200 окопных свечей для бойцов в Донецке и Луганске, 500 книг для библиотеки в Новопскове, а также различные предметы первой необходимости, включая диодные лампочки и нижнее белье. Помощь была организована при поддержке общественных организаций «Офицеры России» и «Эспаньола».

«Фонд поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта „Защита“ и Балашихинская „Единая Россия“ выражают благодарность всем бизнесменам, которые помогли сформировать гуманитарный груз», — отметила исполнительный директор «Фонда „Защита“ Ирина Митюрина.

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