Манжосовская лыжная гонка в 56-й раз прошла в Одинцове

Традиционные соревнования по лыжному спорту состоялись в Одинцовском округе. Манжосовская гонка объединила полторы тысячи участников в возрасте от одного года до 86 лет.

Самым юным лыжником, зарегистрированным на гонку, стал представитель знаменитой спортивной династии Луан Девятьяров.

Выстрелом из стартового пистолета первый забег отправила на дистанцию пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина. Победители и призеры получили дипломы, кубки и медали. Впрочем, с пустыми руками не ушел ни один спортсмен — всем участникам забегов вручили памятные медали финишеров.

«Манжосовская гонка объединяет поколения, семьи, друзей — и уже много десятилетий остается важной частью жизни округа. Когда-то все начиналось с небольшого студенческого старта под руководством легендарного тренера Николая Тимофеевича Манжосова. Сегодня Манжосовская лыжня — это тысячи участников, от самых маленьких детей до ветеранов, и по-настоящему большой спортивный праздник. Здесь вместе выходят на старт любители и профессионалы, чемпионы и те, кто просто любит лыжи и зиму», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Напомним, что данная традиция зародилась еще в Одинцове в 1969 году. Зачинателями стали Николай и Виктор Манжосовы. Тогда, 56 лет назад, участников гонки на финише ждала елка, украшенная мандаринами.