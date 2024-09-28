Мантуров встретился с учениками лицея имени Долгих в Истре

Лицеисты из Российского общества «Знание» на встрече в рамках выставки-форума «Россия» в феврале пригласили Дениса Мантурова посетить учебное заведение. Первый вице-премьер откликнулся на этот призыв и приехал с визитом в учебное заведение.

Во время визита Денис Мантуров ознакомился с инфраструктурой учебного заведения, прочитал лекцию о технологических лидерах XXI века и ответил на вопросы учащихся о роботизации и выборе будущей профессии.

Первый вице-премьер подчеркнул, что сейчас завершается работа по национальным проектам, направленным на развитие технологического лидерства, которые должны укрепить фундамент для будущего страны. Он выразил уверенность в том, что молодое поколение справится с этой задачей и пожелал им не терять присущую юности жажду знаний.

Также Мантуров поздравил участников всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» с Днем воспитателя и дошкольного работника. Один из этапов конкурса проходит на базе технолицея.

Миссия подмосковного технолицея заключается в подготовке технологических лидеров, соответствующих национальным интересам России. Учебное заведение делает акцент на применение современных технологий, изучение инженерных наук, билингвальном обучении и развитии лидерских качеств у учащихся.

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