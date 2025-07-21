Мангальные зоны для отдыхающих обустроят в «Губернском лесу» в Чехове

В лесопарке завершают первый этап благоустройства: с минувшей осени в роще расчистили сухостой и дополнительно высадили сотни новых деревьев и кустов, вывезли мусор, проложили более четырех километров тротуара, оборудовали зоны отдыха, игр и занятий физкультурой, а также смонтировали линии освещения. Внесли и изменения в проект, о которых попросили инициативные жители.

Сейчас рабочие выравнивают дорожки, устанавливают инфостенды и ремонтируют малые архитектурные формы.

На следующем этапе благоустройства «Губернского леса» предусмотрена установка входной группы и павильона-кафе, монтаж видеокамер системы «Безопасный регион», а также резиновое покрытие на игровых площадках. Кроме того по проекту здесь появятся мангальные зоны.

Жителей попросили не мешать проезду спецтехники, по возможности не оставлять мусор на территории лесопарка, а также с пониманием отнестись к ограничениям на проход или пользование отдельными элементами.