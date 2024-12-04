Праздник «Мандариновое настроение» пройдет в парках Одинцова 7 декабря

Новогоднее настроение все больше появляется у жителей Одинцовского округа. Мероприятие «Мандариновое настроение» пройдет 7 декабря в парке 1812 года, «Раздолье» и городском парке Звенигорода. Главная роль достанется символу приближающегося праздника — мандаринам.

В программе мероприятия запланированы всевозможные активности для людей разных возрастов: мастер-классы, интерактивные игры, флешмобы, танцы и анимация. Организаторы пригласили профессиональных аниматоров и мастеров, чтобы создать праздничную атмосферу для всех посетителей.

В парке «Раздолье» предлагают занятия «Здоровая спина» и интервальные тренировки в уютном павильоне с использованием современного оборудования. Для детей, пока родители занимаются спортом, организуют мастер-классы в «Избушке Бабы-Яги», которые проходят каждую субботу и воскресенье. Здесь юные мастера могут создавать уникальные поделки, расписывать пряники и играть в увлекательные игры.

В парке Малевича доступны активности на лыжероллерах, скандинавская ходьба, бег. Это поможет оставаться в форме и получить заряд бодрости на весь день.

Каждый вторник и пятницу в парке Героев 1812 года и городском парке Звенигорода проходят занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе. Все желающие могут присоединиться к дружелюбной команде спортсменов бесплатно.

В Одинцовских парках будут проводить системные мероприятия на протяжении всей недели, предлагая каждому найти занятие и развлечение по душе.

Более подробную информацию о парках можно найти на сайте Дирекции парков.

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