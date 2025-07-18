Мамы детей с ОВЗ в Шатуре освоили катание на сап-досках

В рамках благотворительной акции проекта Минсоцразвития на озере Святом в Шатуре прошло благотворительное мероприятие. Мамы малышей с ограниченными возможностями здоровья и получатели услуг отделения социальной реабилитации для лиц старше 18 лет научились кататься на сап-досках.

Инициатива «Мамино время» помогает женщинам, которые растят детей с особенностями развития, отвлечься от повседневных дел и забот. Многие участницы мероприятия впервые встали на сап-доску. Освоить технику катания им помогал профессиональный инструктор Даниил Тиняков.

«Мероприятие мне очень понравилось, так как у меня давно было желание покататься на сапах. Но все не хватало времени, какие-то постоянно причины. А тут центр предложил, и конечно, с детьми мы согласились пойти. Погода не подвела, и все сложилось», — поделилась впечатлениями участница встречи Елена Насонова.

В программе «Мамино время» есть активности, которые направлены на развитие личности и помощь в адаптации в обществе.

«В рамках проекта „Мамино время“ наши мамы отделения детской реабилитации отправились в заплыв вместе со своими детьми. Также в прошлом году благотворительная акция была нацелена на семьи участников специальной военной операции», — рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.

Отметим, что в рамках проекта предусмотрены разнообразные форматы встреч: от психологических семинаров до творческих мастер-классов, от оздоровительных практик до развлекательных программ.