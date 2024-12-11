Депутат подарил новогоднюю елку дому культуры в Мамонтове

Новый год трудно представить без нарядной лесной красавицы. Благодаря депутату Богородского округа Дмитрию Гусеву в сельском доме культуры поверили в чудеса, случающиеся накануне сказочного праздника.

Дмитрий Гусев рассказал, что во время одной из встреч директор Мамонтовского дома культуры Виктория Сарафанова посетовала на пришедшую в негодность елку. Поэтому депутат устроил для учреждения новогодний сюрприз. Четырехметровое искусственное дерево привезли в дом культуры, чтобы создать атмосферу праздника и волшебства.

«Уверен, что красиво украшенная ель еще много лет будет радовать детей и взрослых на мероприятиях», — сказал Дмитрий Гусев.

Депутат Богородского округа постоянно помогает жителям своего избирательного участка. Он часто посещает село Мамонтово и деревни Тимково и Боровково, чтобы оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. В 2023 года Гусев помог организовать новогодний праздник и приобрести подарки подразделению «Боровково» Мамонтовского СДК.

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