В Подмосковье женщины старге 40 лет могут самостоятельно записаться на ммамографию, если они не проходили исследование последние два года. С января это сделали более семи тысяч пациентов, у 686 из них выявили отклонения.

Онлайн-сервис позволяет женщинас хаписатьс яна маммографию самостостельно, без направления врача. Пройти диагностику можно в любое время. Маммография способна выявить возможные заболевания молочной железы, включая онкологические.

«По итогам исследований у 686 пациенток были выявлены отклонения, а в 10 случаях диагностированы онкологические заболевания. Все женщины направлены на дальнейшее обследование и лечение. Именно ранняя диагностика значительно повышает эффективность лечения и помогает сохранить здоровье», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Записаться могут женщины, прикрепленные к поликлинике Московской области. Сделать это можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел: Здоровье».